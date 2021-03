La bambina di undici anni ricoverata a Bologna per COVID (Di lunedì 8 marzo 2021) Su molte testate a fine febbraio erano apparsi titoli come quello che riportiamo da Fanpage: Bimba di 11 anni ricoverata per COVID a Bologna: “Ancora grave, caso più unico che raro” Che nel sottotitolo affermava: Un caso più unico che raro, hanno raccontato gli esperti, anche perché la giovane non presenta alcuna malattia pregressa. O Il Giornale: A 11 anni intubata per COVID: “Non ha patologie pregresse” O Repubblica: Coronavirus Bologna: a 11 anni è in rianimazione al Sant’Orsola Anche loro col sottotitolo: Non sono presenti altre patologie: versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove ha dovuto essere intubata E potremmo andare avanti a lungo nel riportare altre testate. La notizia, avendo io un figlio di nove ... Leggi su butac (Di lunedì 8 marzo 2021) Su molte testate a fine febbraio erano apparsi titoli come quello che riportiamo da Fanpage: Bimba di 11per: “Ancora grave, caso più unico che raro” Che nel sottotitolo affermava: Un caso più unico che raro, hanno raccontato gli esperti, anche perché la giovane non presenta alcuna malattia pregressa. O Il Giornale: A 11intubata per: “Non ha patologie pregresse” O Repubblica: Coronavirus: a 11è in rianimazione al Sant’Orsola Anche loro col sottotitolo: Non sono presenti altre patologie: versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove ha dovuto essere intubata E potremmo andare avanti a lungo nel riportare altre testate. La notizia, avendo io un figlio di nove ...

Advertising

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Giornalismo Su molte testate a fine febbraio erano apparsi titoli come quello che riportiamo da Fanpage: Bim… - Il_Paradroide : RT @butacit: La bambina di undici anni ricoverata a Bologna per COVID - franbar71 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Giornalismo Su molte testate a fine febbraio erano apparsi titoli come quello che riportiamo da Fanpage: Bim… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Giornalismo Su molte testate a fine febbraio erano apparsi titoli come quello che riportiamo da Fanpage: Bim… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: #Cronaca #Giornalismo Su molte testate a fine febbraio erano apparsi titoli come quello che riportiamo da Fanpage: Bim… -