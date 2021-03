Khedira senza mascherina: richiamo della Federcalcio tedesca – FOTO (Di lunedì 8 marzo 2021) richiamo ufficiale della Federcalcio tedesca a Sami Khedira: l’ex centrocampista della Juventus pizzicato in tribuna senza mascherina – FOTO Sami Khedira fa parlare di sè in Germania e non per le sue gesta in campo. L’ex centrocampista della Juventus, tornato a gennaio in patria all’Herta Berlino, non ha preso parte alla gara contro l’Ausburg a causa di un infortunio. Khedira dunque ha incitato i suoi compagni dalla tribuna ma ha dimenticato di indossare la mascherina: la Federcalcio tedesca ha richiamato ufficialmente l’ex bianconero. Weltmeister als Fan: Masken-Fail! Der DFB legt sich mit Khedira an ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)ufficialea Sami: l’ex centrocampistaJuventus pizzicato in tribunaSamifa parlare di sè in Germania e non per le sue gesta in campo. L’ex centrocampistaJuventus, tornato a gennaio in patria all’Herta Berlino, non ha preso parte alla gara contro l’Ausburg a causa di un infortunio.dunque ha incitato i suoi compagni dalla tribuna ma ha dimenticato di indossare la: laha richiamato ufficialmente l’ex bianconero. Weltmeister als Fan: Masken-Fail! Der DFB legt sich mitan ...

