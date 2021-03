Khedira, che combini? In tribuna senza mascherina, la Federazione lo richiama (Di lunedì 8 marzo 2021) La mascherina è importante, anzi fondamentale nella lotta contro il Covid. Una lezione imparata da oltre un anno di pandemia. Anche per i calciatori è fondamentale attenersi alle regole sanitarie e dare il buon esempio. Se n'è accorto a sue spese Samir Khedira. L'ex centrocampista della Juventus, infatti, si è reso protagonista di una gaffe clamorosa.caption id="attachment 1096833" align="alignnone" width="1024" Khedira (getty images)/captionRICHIAMOKhedira è apparso in tribuna nel match tra il suo Hertha Berlino e l’Augsburg, a causa di un problema fisico. Tuttavia il tedesco non indossava la mascherina, violando le norme anti-Covid. Immediata la reazione della Federazione di fronte alle immagini: la DFB ha richiamato Sami a non ripetere un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Laè importante, anzi fondamentale nella lotta contro il Covid. Una lezione imparata da oltre un anno di pandemia. Anche per i calciatori è fondamentale attenersi alle regole sanitarie e dare il buon esempio. Se n'è accorto a sue spese Samir. L'ex centrocampista della Juventus, infatti, si è reso protagonista di una gaffe clamorosa.caption id="attachment 1096833" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionRICHIAMOè apparso innel match tra il suo Hertha Berlino e l’Augsburg, a causa di un problema fisico. Tuttavia il tedesco non indossava la, violando le norme anti-Covid. Immediata la reazione delladi fronte alle immagini: la DFB hato Sami a non ripetere un ...

Advertising

ItaSportPress : Khedira, che combini? In tribuna senza mascherina, la Federazione lo richiama - - Freddyascott : @despecialuan Top Europa infortunato cronici degli ultimi anni Ramsey (per distacco) Khedira (a ruota) Aguero Ver… - IlGrandeGian : @Collimasoni @faberskj il problema è non aver preso locatelli e aouar per - bernardeschi che non si schioda - rinn… - Pablo_Halcones : @Jean38095839 @GiacomiAlessio @DryIce23 La differenza è che oltre ronaldo in campo ci stava una squadra con età med… - Echoes41502167 : @Gappy90 @mirkonicolino Ancora col centrocampo di Berlino che 2 maroni uno ci allena 1 fa la muffa a manchester 1 a… -