Juventus, quanto vale la qualificazione ai quarti di Champions League (Di lunedì 8 marzo 2021) quanto vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League? 10,5 milioni di euro. La Juventus è reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Lazio e si prepara ad un altro appuntamento fondamentale, il ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. La squadra di Andrea Pirlo ha confermato di voler lottare ancora una volta per la vittoria dello scudetto, la rimonta contro i biancocelesti è incoraggiante in vista del rush. Ma il pensiero è ovviamente rivolto al ritorno di Champions come dimostrano le scelte di formazione di Pirlo contro la Lazio: Cristiano Ronaldo è infatti partito dalla panchina ed è al massimo per la partita di domani. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl tecnico Andrea Pirlo ha salvato la panchina dopo il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021)laaidi finale di? 10,5 milioni di euro. Laè reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Lazio e si prepara ad un altro appuntamento fondamentale, il ritorno degli ottavi di finale contro il Porto. La squadra di Andrea Pirlo ha confermato di voler lottare ancora una volta per la vittoria dello scudetto, la rimonta contro i biancocelesti è incoraggiante in vista del rush. Ma il pensiero è ovviamente rivolto al ritorno dicome dimostrano le scelte di formazione di Pirlo contro la Lazio: Cristiano Ronaldo è infatti partito dalla panchina ed è al massimo per la partita di domani. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl tecnico Andrea Pirlo ha salvato la panchina dopo il ...

Advertising

Group8g : @JUVEN_TV @acmilan @sscnapoli @juventusfc Quanto amavo Andy Moeller e questa Juventus fatta di tanti campioni ma la… - AndreazaccaAZ38 : Per dire quanto capisce la gente di Twitter. Chiesa era un bidone per la maggioranza del JTwitter (“cesso a pedali”… - gilnar76 : #Juve Porto, rimonta d’oro: q ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Bice967 : RT @Pinettagobba83: La Juventus 'forse' nella sua stagione peggiore nel suo momento peggiore vi ha messo le palle in testa e vi ha mostrato… - Steba661 : RT @Pinettagobba83: La Juventus 'forse' nella sua stagione peggiore nel suo momento peggiore vi ha messo le palle in testa e vi ha mostrato… -