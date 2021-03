Juventus-Porto, Pirlo: “Sarà come una finale, servirà lucidità per ribaltare il risultato dell’andata” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia del match contro il Porto valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021, ha fatto il punto sull’attuale condizione fisica dei calciatori rientranti da un infortunio: “I giocatori infortunati ora stanno benino, si sono allenati tutti in gruppo e sono a disposizione, tranne De Ligt. La partita di domani è decisiva per il passaggio del turno, è come se fosse una finale. Dovremo ribaltare il risultato dell’andata, ci vorrà lucidità per gestire la gara. Chiellini si è allenato con la squadra, credo che possa essere disponibile per domani”. “La gara ha significato per la squadra, per me non è diversa da altre partite. Bernardeschi? Ci avevo parlato questa estate in ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Il tecnico della, Andrea, alla vigilia del match contro ilvalevole per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021, ha fatto il punto sull’attuale condizione fisica dei calciatori rientranti da un infortunio: “I giocatori infortunati ora stanno benino, si sono allenati tutti in gruppo e sono a disposizione, tranne De Ligt. La partita di domani è decisiva per il passaggio del turno, èse fosse una. Dovremoil, ci vorràper gestire la gara. Chiellini si è allenato con la squadra, credo che possa essere disponibile per domani”. “La gara ha significato per la squadra, per me non è diversa da altre partite. Bernardeschi? Ci avevo parlato questa estate in ...

