Juventus-Porto, ottavi di finale: Arthur ritorna tra i titolari (Di lunedì 8 marzo 2021) Continua il percorso della Juventus in Champions League, che oltre alle gare di campionato, fissa sul calendario appuntamenti importanti come il match di ritorno per gli ottavi di finale contro il Porto. La gara di andata, terminata per un risultato di 2-1, ha visto la squadra Portoghese uscirne vincente a seguito di due gol di Taremi al secondo minuto, e Marega al 46esimo. E’ arrivata quasi sul finire della ripresa la risposta della Juventus con la rete segnata da Federico Chiesa all’82esimo. Secondo quanto riferito da TuttoSport, tra i giocatori in campo scelti dal tecnico Andrea Pirlo, potrebbe prendere parte alla formazione in campo il centrocampista Arthur, rientrato dopo un periodo di stop causa infortunio nel match di campionato contro la Lazio per soli 20 ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Continua il percorso dellain Champions League, che oltre alle gare di campionato, fissa sul calendario appuntamenti importanti come il match di ritorno per glidicontro il. La gara di andata, terminata per un risultato di 2-1, ha visto la squadraghese uscirne vincente a seguito di due gol di Taremi al secondo minuto, e Marega al 46esimo. E’ arrivata quasi sul finire della ripresa la risposta dellacon la rete segnata da Federico Chiesa all’82esimo. Secondo quanto riferito da TuttoSport, tra i giocatori in campo scelti dal tecnico Andrea Pirlo, potrebbe prendere parte alla formazione in campo il centrocampista, rientrato dopo un periodo di stop causa infortunio nel match di campionato contro la Lazio per soli 20 ...

