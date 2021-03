Juventus-Porto, il doppio ex Andrade: “Farei giocare Buffon. Inspiegabile come i bianconeri non abbiano ancora vinto la Champions” (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di Champions League e tempo di rimonta per la Juventus chiamata a ribaltare l'esito della sfida d'andata. Contro il Porto servirà la performance migliore ma le premesse ci sono tutte, almeno secondo uno dei pochi ex della sfida che può vantare di aver vestito entrambe le divise Jorge Andrade. Intervistato da TuttoJuve, l'ex difensore Portoghese ha fatto il punto sulla sfida di Coppa.Juventus-Porto, parla Andradecaption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="721" Cristiano Ronaldo, Juventus, Sergio Oliveira, Porto (Getty Images)/caption"come vedo la Juventus? L'ho vista bene contro la Lazio, una squadra che ha avuto una reazione del genere non può non far bene nel ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo diLeague e tempo di rimonta per lachiamata a ribaltare l'esito della sfida d'andata. Contro ilservirà la performance migliore ma le premesse ci sono tutte, almeno secondo uno dei pochi ex della sfida che può vantare di aver vestito entrambe le divise Jorge. Intervistato da TuttoJuve, l'ex difensoreghese ha fatto il punto sulla sfida di Coppa., parlacaption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="721" Cristiano Ronaldo,, Sergio Oliveira,(Getty Images)/caption"vedo la? L'ho vista bene contro la Lazio, una squadra che ha avuto una reazione del genere non può non far bene nel ...

