Juventus-Porto domani in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) La Juventus di Andrea Pirlo affronterà il Porto, all’Allianz Stadium di Torino, per il match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. I bianconeri proveranno a ribaltare il 2-1 del Do Drago, potendo contare dal gol in trasferta siglato da Federico Chiesa. Juventus-Porto andrà in onda martedì 9 marzo, dalle ore 21.00: diretta televisiva offerta da Sky Sport (canali 201 e 252) e Mediaset (Canale 5), dunque il confronto sarà trasmesso anche in chiaro. Le piattaforme streaming con le quali sarà possibile seguire la partita sono Sky Go, Now TV e Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi Andrea Pirlo affronterà il, all’Allianz Stadium di Torino, per il match valido per il ritorno degli ottavi di finale della. I bianconeri proveranno a ribaltare il 2-1 del Do Drago, potendo contare dal gol in trasferta siglato da Federico Chiesa.andrà in onda martedì 9 marzo, dalle ore 21.00:televisiva offerta da Sky Sport (canali 201 e 252) e Mediaset (5), dunque il confronto sarà trasmesso anche in. Le piattaformecon le quali sarà possibile seguire la partita sono Sky Go, Now TV e Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri ...

