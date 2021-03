Juventus-Porto, Conceição: “Vogliamo la qualificazione, la mia su Pirlo. Io come Mourinho? Rispondo così” (Di lunedì 8 marzo 2021) Parola a Sergio Conceição.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Porto, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dal momento della sua squadra, che nel match d'andata ha battuto per 2-1 gli uomini di Andrea Pirlo,"Affrontiamo questa partita con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato la partita d'andata. Ci siamo preparati per un risultato positivo, che ci porti alla qualificazione. Tante partite di fila? È vero, abbiamo accumulato tantissime partite. Conosciamo la Juventus, io credo che la Juventus abbia potuto recuperare alcuni giocatori importanti come Cuadrado. Faremo il possibile per poter essere degni del simbolo che abbiamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Parola a Sergio.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: dal momento della sua squadra, che nel match d'andata ha battuto per 2-1 gli uomini di Andrea,"Affrontiamo questa partita con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato la partita d'andata. Ci siamo preparati per un risultato positivo, che ci porti alla. Tante partite di fila? È vero, abbiamo accumulato tantissime partite. Conosciamo la, io credo che laabbia potuto recuperare alcuni giocatori importantiCuadrado. Faremo il possibile per poter essere degni del simbolo che abbiamo ...

