Juventus, ecco quanto vale la qualificazione in Champions League (Di lunedì 8 marzo 2021) Juventus Porto, rimonta d'oro: quanto vale il passaggio ai quarti di finale, nel caso in cui i bianconeri dovessero ribaltare il risultato La Juve è attesa da una prova di forza domani sera, nella sfida casalinga contro il Porto, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Bianconeri chiamati a ribaltare il 2-1 dello Stadio do Dragao, con il gol di Chiesa che ha riacceso le speranze di qualificazione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un eventuale passaggio del turno ai quarti di finale frutterebbe alla Juventus 10,5 milioni di euro. Fino a questo momento, il cammino europeo ha già garantito ai bianconeri 67,4 milioni.

