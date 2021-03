Juventus, con il Porto basta l’1-0: il precedente sorride (Di lunedì 8 marzo 2021) In campionato la Juventus non sta sicuramente viaggiando ad alti ritmi. Per una squadra abituata a vincere praticamente sempre lo scudetto nell’ultimo decennio, il terzo posto non può sicuramente essere accettabile specie se le prestazioni fino ad ora non hanno convinto molto a parte qualche eccezione. Se in Italia le cose non vanno molto bene, anche in Europa potrebbero essere gravemente compromesse. Inizialmente i bianconeri hanno disputato un ottimo girone dove fin dall’inizio si prospettava una battaglia per il primo e secondo posto tra loro e il Barcellona, e così è stato. La ‘Vecchia Signora’ ha perso solo una partita prima della qualificazione agli ottavi di finale, ma soprattutto è riuscita nell’impresa di prendersi il primo posto battendo il club blaugrana al Camp Nou con uno schiacciante 3-0. Quella vittoria contro un avversario così forte sembrava potesse ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 8 marzo 2021) In campionato lanon sta sicuramente viaggiando ad alti ritmi. Per una squadra abituata a vincere praticamente sempre lo scudetto nell’ultimo decennio, il terzo posto non può sicuramente essere accettabile specie se le prestazioni fino ad ora non hanno convinto molto a parte qualche eccezione. Se in Italia le cose non vanno molto bene, anche in Europa potrebbero essere gravemente compromesse. Inizialmente i bianconeri hanno disputato un ottimo girone dove fin dall’inizio si prospettava una battaglia per il primo e secondo posto tra loro e il Barcellona, e così è stato. La ‘Vecchia Signora’ ha perso solo una partita prima della qualificazione agli ottavi di finale, ma soprattutto è riuscita nell’impresa di prendersi il primo posto battendo il club blaugrana al Camp Nou con uno schiacciante 3-0. Quella vittoria contro un avversario così forte sembrava potesse ...

