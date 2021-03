Juventus, Bonucci: «Vogliamo essere tra le 8 migliori d’Europa» (Di lunedì 8 marzo 2021) Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, parla in vista della gara di Champions League contro il Porto: ecco le sue dichiarazioni Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara contro il Porto. PORTO – «Riuscire a recuperare qualche giocatore è fondamentale. Le sensazioni sono positive. Quella dell’andata è stata una partita un po’ strana: abbiamo sbagliato tanto e questo ha permesso al Porto di metterci in difficoltà sui nostri errori. Dobbiamo imparare da quello che è successo, così come da tutte le altre partite perché nel bene o nel male c’è sempre un insegnamento. Domani sera Vogliamo portare la Juventus nelle migliori otto d’Europa». CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il difensore della, Leonardo, parla in vista della gara di Champions League contro il Porto: ecco le sue dichiarazioni Leonardo, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara contro il Porto. PORTO – «Riuscire a recuperare qualche giocatore è fondamentale. Le sensazioni sono positive. Quella dell’andata è stata una partita un po’ strana: abbiamo sbagliato tanto e questo ha permesso al Porto di metterci in difficoltà sui nostri errori. Dobbiamo imparare da quello che è successo, così come da tutte le altre partite perché nel bene o nel male c’è sempre un insegnamento. Domani seraportare lanelleotto». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su ...

