Juventus, Agnelli: “Crisi economica grave. Bisogna cambiare” (Di lunedì 8 marzo 2021) Juventus – Il presidente bianconero Andrea Agnelli ha parlato all’Eca sulla situazione economica del calcio moderno: “La perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni. Bisogna offrire ai tifosi la miglior competizione possibile”. Andrea Agnelli, aprendo la 25esima Assemblea Generale dell’Eca, l’Associazione dei club europei che presiede ha parlato proprio del calcio moderno e della situazione pandemica che sta gravando sull’economia calcistica mondiale. Juventus, parla Agnelli “Il Covid ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell’attuale modello di calcio”, dice Agnelli, secondo cui la “perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni”. Leggi anche: Infortunati Juventus, le ultimissime ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 marzo 2021)– Il presidente bianconero Andreaha parlato all’Eca sulla situazionedel calcio moderno: “La perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni.offrire ai tifosi la miglior competizione possibile”. Andrea, aprendo la 25esima Assemblea Generale dell’Eca, l’Associazione dei club europei che presiede ha parlato proprio del calcio moderno e della situazione pandemica che sta gravando sull’economia calcistica mondiale., parla“Il Covid ha posto una serie di domande sulla sostenibilità dell’attuale modello di calcio”, dice, secondo cui la “perdita di incassi è attorno ai 6,5/8,5 miliardi in due stagioni”. Leggi anche: Infortunati, le ultimissime ...

