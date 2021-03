Juve Stabia | Padalino | “Siamo partiti piano | avremmo potuto fare anche il quinto gol”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ladoma il Palermo: 4-2 al "Renzo Barbera" e pratica archiviata.I campani hanno superato i rosanero nella gara valida per la 29a giornata di campionato, una sconfitta che pesa soprattutto dopo il successo ottenuto nel derby contro il Catania. Il tecnico delle "Vespe", Pasquale, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi."Potevamoil. Noi, ma i ragazzi vanno applauditi per la forza di reagire".Si è espresso sulla vittoriail centravanti Marotta che ha dichiarato quanto segue."arrivati in un campo bellissimo che non c’entra nulla con la categoria e contro una squadra con il morale per la vittoria nel derby. Penso che ...

Così Pasquale Padalino, allenatore della, dopo il successo per 4 - 2 al 'Barbera' contro il Palermo. "L'errore di Berardocco è arrivato per la nostra identità di giocare dal basso, l'...Ennesima sconfitta interna per il Palermo, questa volta contro laalla seconda uscita del neo tecnico Giacomo Filippi : un 2 - 4 in favore della squadra di Padalino che infrange i sogni di rivalsa rosanero. I maggiori quotidiani sportivi criticano la ...Come nelle montagne russe. Alti e bassi nel segno della discontinuità: il Palermo anche ieri ha confermato di non essere probabilmente idoneo per il salto di ...Alessandro Marotta: "Sono qui per dare una mano e non importa se segno, la cosa che conta è il risultato di squadra" ...