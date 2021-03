Juve - Porto | la svolta | tre motivi per crederci A partire da Ronaldo

Advertising

GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #8marzo: 'Diavolo d'un Milan', 'Conte assediato', 'Vi porto ai quarti!, Milan e… - tuttosport : #Juve-Porto, #Arthur torna titolare per la #Champions - romeoagresti : #Juve: gli esami a cui si è sottoposto #DeLigt non hanno evidenziato lesioni muscolari. Il suo utilizzo contro la… - XonabaPT : @ActuFoot_ Juve porto - asti_gioachino : RT @NonSoloJuve: Caressa: “Ti aspetti una Juve così,contro il Porto?” Del Piero: “No,serve una Juve perfetta.Non può distrarsi. Se il Port… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Porto

... che ieri sui social, a partire da Buffon e Chiellini, da Morata a Pirlo, hanno manifestato soddisfazione per la vittoria sulla Lazio, ma tutti hanno anche dedicato un pensiero al. Abbonati a G+...In vista del ritorno di Champions contro la, ildi Sergio Conceiçao ha problemi in difesa. I difensori centrali titolari, Pepe e Mbemba, sono infortunati e in dubbio per la partita. E con l'ex Roma Marcano che è out da nove mesi, si ...In vista del ritorno di Champions contro la Juve, il Porto di Sergio Conceiçao ha problemi in difesa. I difensori centrali titolari, Pepe e Mbemba, sono infortunati e in dubbio per la partita. E con l ...L'ex difensore della Lazio, Thomas Manfredini, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com a poche decine di minuti dal fischio d'inizio della sfida tra la Juventus e i biancocelesti: 'La Lazio non è in ...