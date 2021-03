Justice League – L’uscita di un nuovo trailer (Di lunedì 8 marzo 2021) Un nuovo trailer di Justice League di Zack Snyder anticipa la creazione dell’abito nero di Superman. Quando Zack Snyder si è allontanato dalla Justice League nel 2017, lo studio ha cambiato drasticamente la sua visione. I fan hanno fatto campagne per anni per vedere la sua vera versione del film e HBO Max ha risposto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Justice League – Rilasciata la clip teaser Jared Leto – Immagini del look di Joker Army of the dead – Il nuovo progetto di Zack Snyder Army of the Dead – Rilasciato il primo teaser Superman – Il remake con JJ Abrams Ad Astra il nuovo Film con Brad Pitt e Tommy Lee Jones Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Undidi Zack Snyder anticipa la creazione dell’abito nero di Superman. Quando Zack Snyder si è allontanato dallanel 2017, lo studio ha cambiato drasticamente la sua visione. I fan hanno fatto campagne per anni per vedere la sua vera versione del film e HBO Max ha risposto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::– Rilasciata la clip teaser Jared Leto – Immagini del look di Joker Army of the dead – Ilprogetto di Zack Snyder Army of the Dead – Rilasciato il primo teaser Superman – Il remake con JJ Abrams Ad Astra ilFilm con Brad Pitt e Tommy Lee Jones

