“Joker”: il film con Joaquin Phoenix in prima visione stasera in TV (Di lunedì 8 marzo 2021) Joker è uno dei cattivi della DC più apprezzati di sempre. Negli anni è stato interpretato da diversi attori. Fra questi ricordiamo il magistrale Heath Ledger ne “Il cavaliere oscuro”, ma anche Jack Nicholson in “Batman” e Jared Leto in “Suicide Squad”. stasera in TV, su Canale 20 alle 21,05, ci potremo godere, in prima visione assoluta, il Joker di Joaquin Phoenix. Vincitore di ben due Oscar, come Miglior attore per Phoenix e per la Miglior Colonna Sonora, il film di Todd Phillips dipinge un Joker più vulnerabile e in cui lo spettatore si può rivedere. Phillips ci fa empatizzare per la prima volta con il cattivo della DC, facendoci conoscere il suo difficile vissuto. Il regista, infatti, ci fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021)è uno dei cattivi della DC più apprezzati di sempre. Negli anni è stato interpretato da diversi attori. Fra questi ricordiamo il magistrale Heath Ledger ne “Il cavaliere oscuro”, ma anche Jack Nicholson in “Batman” e Jared Leto in “Suicide Squad”.in TV, su Canale 20 alle 21,05, ci potremo godere, inassoluta, ildi. Vincitore di ben due Oscar, come Miglior attore pere per la Miglior Colonna Sonora, ildi Todd Phillips dipinge unpiù vulnerabile e in cui lo spettatore si può rivedere. Phillips ci fa empatizzare per lavolta con il cattivo della DC, facendoci conoscere il suo difficile vissuto. Il regista, infatti, ci fa ...

Advertising

inprincesspark : @arvthaz amo titanic su canale 5, verso le 21 e qualcosa joker non è quello con joaquin, è un altro film d'azione del 2015 tipo ho sbagliato - Angelredblack1 : Stasera sul canale 20 alle 21.05 c'è il film #Joker. @QuiMediaset_it Per chi volesse guardarlo. Non è come il… - RiccardoTanco : @inprincesspark Mi sa che è un errore. Non credo sia il Joker con Joaquin Pheonix, ma è l'omonimo film d'azione con Jason Statham. - GisellaGrandis : Un tour nel mondo dell'eroe dal mantello nero. E voi quante ne sapete su Batman? - IlFlaco : @WonderJess_ Errata corrige, avevano scritto male. Non dovrebbe essere il Joker con Phoenix ma un altro film che no… -