Jennifer Lopez e il ciuffo spiritoso mentre fa il bagno. La pettinatura alla "Tutti pazzi per Mary" (Di lunedì 8 marzo 2021) Jennifer Lopez scherza con i fan e fa un ciuffo fai da te nella vasca da bagno ma molti notano la somiglianza con una nota scena cinematografica. La cantante ha voluto giocare con i suoi followers e... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021)scherza con i fan e fa unfai da te nella vasca dama molti notano la somiglianza con una nota scena cinematografica. La cantante ha voluto giocare con i suoi followers e...

Advertising

brz9723 : #PrimeTime con HUSTLERS, 2019, de Lorene Scafaria, con Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Lizzo.?? - esteemportugal : quando avremo un programma spin off chiamato 'Daddy e Twink' o vogliamo vivere nel medioevo? Come tronisti un daddy… - riccardochic : ma come vi siete permessi a definire selvaggia roma come jennifer lopez, quando l’unica jlo del grande fratello è s… - Fulvia0240 : RT @gabrj3le: CELEBRITÁ CHE PER ME SONO LA STESSA PERSONA: - Shakira e Lady Gaga - Beyoncè e Britney Spears e Jennifer Lopez attaccatemi… - ilMilanistaOfNY : Il culo che ha l’Inter, è più grande di quello di Jennifer Lopez. -