“James Spithill come Maradona | eroe nazionale se vince | gli servirà una Papa-mobile” Wheatley alza il tiro

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) Sono ore di attesa febbrile quelle che si stanno vivendo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove mercoledì 10 marzo incomincerà la battaglia tra Luna Rossa e Team New Zealand. Il match race che metterà in palio la America’s Cup regalerà sicuramente grandi emozioni e si preannuncia altamente spettacolare, anche se i Kiwi sono estremamente sicuri dei propri mezzi e sono convinti dire abbastanza agevolmente. L’equipaggio italiano ha però lavorato alacremente e si presenta all’appuntamento per giocarsi tutte le sue carte, con l’obiettivo di conquistare il trofeo sportivo più antico al mondo. I ragazzi dello skipper Max Sirena tenteranno il tutto per tutto nel Golfo di Hauraki e cercheranno di mettere in crisi i padroni di casa, utilizzando al meglio tutte le armi che hanno a disposizione per minare le certezze di un avversario titanico, ma che in fondo non ...