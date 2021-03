Iv: Bonetti, ‘dibattito su Renzi a Dubai è surreale’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Il dibattito su Renzi a Dubai è surreale. Nell’ambito del suo lavoro il senatore Renzi ha relazioni internazionali. Dove si trova ora Renzi non penso sia rilevante. Immagino sia andato per lavoro, non so se prende un compenso ma se anche fosse, quando è stato ricompensato è stato fatto tutto con estrema trasparenza e rispettando tutte le regole”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti a “The Breakfast Club” su Radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Il dibattito suè surreale. Nell’ambito del suo lavoro il senatoreha relazioni internazionali. Dove si trova oranon penso sia rilevante. Immagino sia andato per lavoro, non so se prende un compenso ma se anche fosse, quando è stato ricompensato è stato fatto tutto con estrema trasparenza e rispettando tutte le regole”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e per la famiglia Elenaa “The Breakfast Club” su Radio Capital. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

