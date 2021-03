Italy Beer Week | la Settimana della birra artigianale

Leggi su funweek

(Di lunedì 8 marzo 2021)2021:dal 22 al 28 marzo appuntamento con il più grande evento diffuso dedicato alladi qualità organizzato da Cronache di.Su.com si potranno scoprire tutte le novità e le iniziative online e offline del mondorioPer anni quelloin Italia è stato uno dei pochi settori in ascesanostra economia. La contrazione dei consumi dovuta alla pandemia sta mettendo a dura prova i microbirrifici, che risentono principalmente delle restrizioni applicate ai locali specializzati.Anche per supportare il comparto in questo momento delicato, dal 22 al 28 marzo 2021 si terrà la ...