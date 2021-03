Italia Viva peggio di Salvini | ' Con 100 mila morti di Covid Speranza dovrebbe rimettere il mandato'

(Di lunedì 8 marzo 2021) Parole che no fanno onore a chi le ha pronunciate e tantomeno al partito se non dovesse prendere le distanze. Perché prendere il numero deidella pandemia per auspicare le dimissioni di un ...

Advertising

MassimGiannini : A proposito dei viaggi arabi di #Renzi, stamattina ho parlato al telefono con il leader di Italia Viva, che mi ha p… - tpi : La Stampa e TPI riportano un fatto. Cioè che Matteo Renzi si trova a Dubai (notizia mai smentita). E il senatore di… - ItaliaViva : La pandemia ha colpito duramente le donne, ampliando ancora di più la forbice della disparità di genere. Servono az… - latino_libre : @DarioAlessandri @BimbiMeb Qualsiasi tessera di partito è buona ...eccetto quelle dei cialtroni m5s e pidioti. S… - DisidenteFrei : RT @GiorgiaMeloni: Viva le donne libere, forti, coraggiose. Che nonostante le difficoltà riescono a essere mamme e lavoratrici. Che credono… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

Lo ha dichiarato in una nota Gianfranco Librandi, deputato di. Liprandi, va detto, ha cominciato la sua avventura politica in Forza, per poi passare a Scelta civica di Monti e da ...Sinistra IT guadagna e arriva al 3% (+0.3%),di Renzi sempre più giù, a quota 2,5% . ( - 0.3%) I Verdi al 2.1% (+0.2%). +Europa di Emma Bonino guadagna 0.3% e si attesta al 2.3%che si ...Acciaio e natura, un villaggio speciale e un legame fortissimo tra chi vi è cresciuto C’è un quartiere che è molto più di un quartiere. È una vera e propria comunità con un senso di appartenenza, di i ...Le incredibili dichiarazioni di Gianfranco Librandi: "Ci sarebbe da chiedersi perché Speranza sia ancora ministro. Visti i risultati e la palese inadeguatezza con Speranza non ci sentiamo al sicuro ...