Italia verso la zona rossa fino a Pasqua. I possibili scenari (Di lunedì 8 marzo 2021) La circolazione delle varianti del virus si fa sempre più insistente e cresce la preoccupazione degli scienziati. Con una campagna vaccinale di questa portata, poi, l'incessante incremento dei contagi crea un effetto domino che è una vera e propria bomba ad orologeria pronta a esplodere. È per questo motivo che il governo Draghi, in queste ore, sta meditando sul come e se introdurre un lockdown duro, ai fini di smorzare i contagi e rendere più agevole la campagna vaccinale. Sta lavorando proprio in queste ore la cabina di regia, per capire quali saranno le misure da prendere. Si parla di un possibile lockdown, ma ancora c'è da capire se interesserà solo i weekend da qui a dopo Pasqua, o se invece si tratterà di un lockdown esteso anche al resto della settimana. Inoltre, si sta anche facendo concreta la possibilità di inserire un coprifuoco ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso Altre regioni verso la zona rossa. Modifiche in vista anche per il coprifuoco L' economia italiana è devastata dai lockdown locali sempre più diffusi che porteranno buona parte dell'Italia in rosso . Si sta tentando di contenere il virus con un monitoraggio costante, per ...

Coronavirus, oggi: Italia verso la «zona rossa rafforzata»: weekend chiusi e coprifuoco. Astrazeneca ... Il Sole 24 ORE Come la Polonia attira i costruttori auto tra flat tax e burocrazia snella Che l’industria automobilistica sia un settore strategico per l’Europa lo raccontano i numeri, che la produzione si concentri dov’è più facile e conveniente farlo è una conseguenza logica della eterog ...

