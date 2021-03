Italia, “Super zona rossa” di 3 settimane: cosa sta succedendo (Di lunedì 8 marzo 2021) "Nei prossimi mesi arriveranno molti milioni di vaccini e la priorità assoluta è somministrarli a più persone possibile nel più breve tempo possibile, come non importa. L’importante è riuscirci, ed è questione di vita o di morte. Qualcuno le dirà che i vaccini sono pochi, ma lei sa che in periodo bellico si fanno cose impossibili per salvare la Patria". È quanto scrive il virologo Roberto Burioni dell'ospedale San Raffaele di Milano in una lettera indirizzata al generale Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid in Italia, e pubblicata sul Corriere della Sera. L'esperto paragona la pandemia alla guerra: "Alla fine del mese di maggio del 1940 i soldati alleati si trovarono circondati dai nazisti a Dunkerque, senza speranza di rompere l’assedio. A quel punto sulla costa francese c’erano la prigionia o la morte, mentre per chi riusciva a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021) "Nei prossimi mesi arriveranno molti milioni di vaccini e la priorità assoluta è somministrarli a più persone possibile nel più breve tempo possibile, come non importa. L’importante è riuscirci, ed è questione di vita o di morte. Qualcuno le dirà che i vaccini sono pochi, ma lei sa che in periodo bellico si fanno cose impossibili per salvare la Patria". È quanto scrive il virologo Roberto Burioni dell'ospedale San Raffaele di Milano in una lettera indirizzata al generale Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid in, e pubblicata sul Corriere della Sera. L'esperto paragona la pandemia alla guerra: "Alla fine del mese di maggio del 1940 i soldati alleati si trovarono circondati dai nazisti a Dunkerque, senza speranza di rompere l’assedio. A quel punto sulla costa francese c’erano la prigionia o la morte, mentre per chi riusciva a ...

