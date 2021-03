Israele, vaccinata quasi metà della popolazione: riaprono bar, ristoranti e cinema (Di lunedì 8 marzo 2021) Israele riapre bar, ristoranti e cinema ai vaccinati Dopo mesi di chiusure imposte dal governo, in Israele il successo della campagna di vaccinazione anti-Covid ha permesso di riaprire numerose attività economiche, come bar, ristoranti e cinema, che potranno accogliere chi ha un certificato di vaccinazione. Anche le sale per eventi, gli impianti sportivi, gli hotel e tutte le scuole primarie e secondarie hanno riaperto oggi, con alcune limitazioni per ingressi e capienza. L’allentamento delle limitazioni, deciso sabato sera dal governo, include anche la riapertura del principale aeroporto internazionale Ben Gurion a un numero limitato di passeggeri in arrivo ogni giorno. Alcune di queste restrizioni erano in vigore da settembre. “Il peggio è ormai alle spalle”, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021)riapre bar,ai vaccinati Dopo mesi di chiusure imposte dal governo, inil successocampagna di vaccinazione anti-Covid ha permesso di riaprire numerose attività economiche, come bar,, che potranno accogliere chi ha un certificato di vaccinazione. Anche le sale per eventi, gli impianti sportivi, gli hotel e tutte le scuole primarie e secondarie hanno riaperto oggi, con alcune limitazioni per ingressi e capienza. L’allentamento delle limitazioni, deciso sabato sera dal governo, include anche la riapertura del principale aeroporto internazionale Ben Gurion a un numero limitato di passeggeri in arrivo ogni giorno. Alcune di queste restrizioni erano in vigore da settembre. “Il peggio è ormai alle spalle”, ha ...

Advertising

Umby_1982 : @riktroiani @AlfoB5 Guardate Israele. Oltre 40% della popolazione vaccinata con 2 dosi. 3 lockdown di fila. Raddopp… - Umby_1982 : @FmMosca Guarda in Israele. 3 lockdown dopo che oltre il 40% della popolazione è stata vaccinata con 2 dosi - agenzia_nova : #Israele Lo Stato ebraico mantiene salda la prima posizione tra i Paesi che hanno vaccinato il maggior numero di c… - paoloigna1 : In #Israele tutta la popolazione adulta sarà vaccinata entro #Aprile, mentre si tocca il minimo di morti da alcuni… - maxhorses1 : @cris_cersei Guarda la curva di Israele con praticamente tutta la popolazione vaccinata, e' un vaccino che non vaccina. -