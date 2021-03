Israele guida la diplomazia dei B52 Usa in Medio Oriente (Di lunedì 8 marzo 2021) Quattro F-15 israeliani hanno scortato due B-52 americani inviati dal Pentagono per una missione lampo in Medio Oriente. Un delle varie operazioni con cui la Difesa americana dimostra la postura strategica che intende tenere nell’area, ossia il controllo da remoto, la capacità responsive di lanciare deterrenza su certi teatri. Metodo con cui Washington rassicura gli alleati come Tel Aviv, ma anche i paesi del Golfo — tutti interessati a restare in cima agli interessi regionali americani mentre procedono i contatti con l’Iran, e contemporaneamente gli americani intendono non perdere il proprio link strategico a discapito di potenze rivali come Russia e Cina. Questo genere di impegno militare americano ha diversi risvolti di carattere politico diplomatico, al di là della dimensione tecnica. Today (Sunday), Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Quattro F-15 israeliani hanno scortato due B-52 americani inviati dal Pentagono per una missione lampo in. Un delle varie operazioni con cui la Difesa americana dimostra la postura strategica che intende tenere nell’area, ossia il controllo da remoto, la capacità responsive di lanciare deterrenza su certi teatri. Metodo con cui Washington rassicura gli alleati come Tel Aviv, ma anche i paesi del Golfo — tutti interessati a restare in cima agli interessi regionali americani mentre procedono i contatti con l’Iran, e contemporaneamente gli americani intendono non perdere il proprio link strategico a discapito di potenze rivali come Russia e Cina. Questo genere di impegno militare americano ha diversi risvolti di carattere politico diplomatico, al di là della dimensione tecnica. Today (Sunday), Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted ...

