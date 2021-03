Isis, arrestato 36enne coinvolto nella strage del Bataclan: era in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) Un uomo 36enne coinvolto nell’attacco terroristico dell’Isis al Bataclan nel 2015, è stato arrestato in Italia dalla Polizia La Polizia di Stato ha fermato un cittadino algerino di 36 anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 marzo 2021) Un uomonell’attacco terroristico dell’alnel 2015, è statoindalla Polizia La Polizia di Stato ha fermato un cittadino algerino di 36 anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

