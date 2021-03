Iraq 8 marzo Papa: donne più forti dei soprusi (Video) (Di lunedì 8 marzo 2021) Papa Francesco è ripartito dall’Iraq l’8 marzo, il giorno dedicato alle donne. Prima di salutare la meta del suo pellegrinaggio, però, il Santo Padre ha voluto riconoscere il coraggio dimostrato dalle donne irachene che da anni sopportano soprusi e violenze. Anche loro “meritano di essere rispettate”, ha ribadito il Pontefice. Del resto, come si potrebbe Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021)Francesco è ripartito dall’l’8, il giorno dedicato alle. Prima di salutare la meta del suo pellegrinaggio, però, il Santo Padre ha voluto riconoscere il coraggio dimostrato dalleirachene che da anni sopportanoe violenze. Anche loro “meritano di essere rispettate”, ha ribadito il Pontefice. Del resto, come si potrebbe

antoniospadaro : Importante! Il Primo ministro dell’Iraq dichiara il 6 marzo giornata nazionale della@tolleranza e della coesistenza… - Agenzia_Ansa : 8 marzo difficile per donne in Iraq. Cristiane, yazide, ma anche musulmane, accomunate da una vita difficile in que… - vaticannews_it : #6marzo #Iraq Con un tweet, il Primo Ministro Al Kadhimi dichiara il 6 marzo Giornata Nazionale della Tolleranza e… - UnitaNews : Pensieri in libertà ripensando all’Iraq e all’8 marzo - - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Dal 5 marzo #PapaFrancesco si trova in #Iraq: attraverso uno speciale giornaliero sia in italiano che in inglese, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq marzo Francesco in Iraq, notizia da prima pagina Prime pagine, foto, editoriali. Il viaggio di Papa Francesco in Iraq è stato seguito con grande attenzione dai media internazionali e in particolare nel mondo arabo ... Lunedì 8 marzo anche il quotidiano ...

Mattarella, da Papa parole di speranza per cristiani Lo scrive Sergio Mattarella al Papa di rientro dall'Iraq. . 8 marzo 2021

Soprusi e ferite, 8 marzo difficile per le donne in Iraq ANSA Nuova Europa Iraq 8 marzo Papa: donne più forti dei soprusi (Video) In Iraq 8 marzo significa tutela e rispetto della donna? Nella visita apostolica il Pontefice ha appreso le storie di sofferenza delle fedeli ...

Francesco in Iraq, notizia da prima pagina Grande attenzione della stampa mondiale al viaggio del Papa. I media arabi sottolineano il messaggio di pace e riconciliazione portato al popolo iracheno, colpito da tante sofferenze.

