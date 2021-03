“Io, positivo al Covid, ho una malattia molto seria”: Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, si confessa (Di lunedì 8 marzo 2021) Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, si racconta sulla sua malattia e sul contagio del coronavirus che ha colpito sia lui che la conduttrice Un racconto coraggioso e intenso quello di Giovanni Terzi, che a ‘Storie Italiane’ ha deciso di confessarsi e parlare di una malattia che lo affligge. Terzi, giornalista di professione nonché compagno di Simona Ventura, in un’intervista (ovviamente a distanza) con Eleonora Daniele, ha raccontato di essere stato contagiato dal Covid, come d’altronde Simona. La conduttrice ha infatti dovuto denegare l’invito alla kermesse musicale essendo positiva al coronavirus. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 marzo 2021)di, si racconta sulla suae sul contagio del coronavirus che ha colpito sia lui che la conduttrice Un racconto coraggioso e intenso quello di, che a ‘Storie Italiane’ ha deciso dirsi e parlare di unache lo affligge., giornalista di professione nonchédi, in un’intervista (ovviamente a distanza) con Eleonora Daniele, ha raccontato di essere stato contagiato dal, come d’altronde. La conduttrice ha infatti dovuto denegare l’invito alla kermesse musicale essendo positiva al coronavirus. ...

