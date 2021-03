Io | ispettrice del lavoro discriminata durante una verifica

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) BOLOGNA – Le discriminazioni di genere? Possono colpire non solo le lavoratrici di un’azienda, ma anche l’ispettrice del lavoro che entra in quell’azienda per le verifiche del caso. A raccontare la vicenda è Valeria Moscardino, ispettrice del lavoro di Parma (e anche Consigliera di parità a Modena), che ha partecipato a un convegno online organizzato per l’8 marzo dalla Fiom-Cgil dell’Emilia-Romagna.