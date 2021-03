“Io a 47 anni posso permettermelo..”. Maria Monsè risponde agli attacchi di Selvaggia Lucarelli sulla foto hot con la figlia. Ecco tutti i dettagli (Di lunedì 8 marzo 2021) Continua la discussione su dove ci si possa spingere per apparire, e dalle pagine de Il Messaggero Maria Monsè risponde agli attacchi di Selvaggia Lucarelli. Le due desnude Come ricorderete tutto è nato da una foto mostrata nel salotto di Barbara D’Urso raffigurante la Monsè in una posa con sua figlia 14enne in abiti troppo succinti per entrambe, che ha suscitato molte critiche. Tra le voci di protesta appunto la Lucarelli che aveva tuonato: C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. E per “questo”, oltre la foto che neppure commento, oltre alle copertine con la figlia quattordicenne di cui mostra i ritocchi dal chirurgo, intendo dire ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 8 marzo 2021) Continua la discussione su dove ci si possa spingere per apparire, e dalle pagine de Il Messaggerodi. Le due desnude Come ricorderete tutto è nato da unamostrata nel salotto di Barbara D’Urso raffigurante lain una posa con sua14enne in abiti troppo succinti per entrambe, che ha suscitato molte critiche. Tra le voci di protesta appunto lache aveva tuonato: C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. E per “questo”, oltre lache neppure commento, oltre alle copertine con laquattordicenne di cui mostra i ritocchi dal chirurgo, intendo dire ...

