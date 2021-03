Inzaghi-Lazio, il rinnovo tarda ad arrivare. Juventus alla finestra (Di lunedì 8 marzo 2021) Potrebbe concludersi al termine della stagione l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Il tecnico è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e il rinnovo non è stato ancora firmato. Fino a qualche giorno fa l’accordo con Lotito era dato per concluso, ma il recente tentennamento ha alimentato le voci di mercato che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Potrebbe concludersi al termine della stagione l’avventura di Simonesulla panchina della. Il tecnico è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e ilnon è stato ancora firmato. Fino a qualche giorno fa l’accordo con Lotito era dato per concluso, ma il recente tentennamento ha alimentato le voci di mercato che L'articolo

Advertising

iuiu87 : Stefan #Radu è tornato a disposizione di #inzaghi intero allenamento con i compagni oggi pomeriggio #lazio - LazionewsEu : QUI FORMELLO Radu torna in gruppo, Inzaghi gestisce le forze #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu - Solo_La_Lazio : ? Il giornalista di Mediaset confronta i due tecnici ?? 'Fonseca è meglio di Inzaghi' ? 'Simone utilizza sempre lo s… - TMW_radio : ??? #Maracanà Franco #Recanatesi ??? «Difficile che Inzaghi rimanga anche la prossima stagione. Dopo tanti anni, il… - TMW_radio : ??? #Maracanà Mario #Sconcerti ??? «Inzaghi è un ottimo allenatore, ma non so se lo è per una grande squadra. Cresce… -