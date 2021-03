Investimenti | armi e missioni Ghiselli spiega i piani della Cina

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 marzo 2021) “Ambiziosa, ma cauta”. È lache protegge i suoi interessi oltre i confini nazionali, con un’attenzione particolare a Medio Oriente e Africa, e un ambizioso piano di modernizzazione dell’intero strumento militare. Tutto segue un’unica leadership, in un coordinamento che Pechino rafforza da anni per aumentare l’efficaciasua azione. A pochi giorni dal disvelamento di un budget militare da 209 miliardi di dollari (qui il focus), ne abbiamo parlato con Andrea, assistant professor presso la School of international relations and public affairsFudan University, a Shanghai, e responsabile alla ricerca del ChinaMed Project del TOChina Hub, autore per la Oxford University Press del libro “Protecting China’s interests overseas: securitization and foreign policy”. Laha reso noto ...