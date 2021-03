Investendo sugli infermieri si può cambiare passo. Fnopi: “In tre mesi si potrebbe vaccinare il 75% della popolazione” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Investendo sugli infermieri il cambio di passo sulla campagna vaccinale è garantito”. La proposta arriva dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che rappresenta i 454mila infermieri presenti in Italia. Secondo la stessa Federazione servono da un mese e mezzo a tre mesi per vaccinare il 75% della popolazione. E per farlo, in base ai tempi scelti, occorrono tra i 150 e i 400 milioni in tutto. Una delle possibili soluzione, secondo Fnopi, potrebbe essere quella di “allentare il vincolo dell’esclusività attuale per gli infermieri dipendenti e immettere quindi, secondo modelli già disegnati, anche sul territorio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) “il cambio disulla campagna vaccinale è garantito”. La proposta arriva dalla Federazione nazionale degli ordini delle professionistiche () che rappresenta i 454milapresenti in Italia. Secondo la stessa Federazione servono da un mese e mezzo a treperil 75%. E per farlo, in base ai tempi scelti, occorrono tra i 150 e i 400 milioni in tutto. Una delle possibili soluzione, secondoessere quella di “allentare il vincolo dell’esclusività attuale per glidipendenti e immettere quindi, secondo modelli già disegnati, anche sul territorio ...

