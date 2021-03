International Women’s Day, la storia di Natalia Quero: «Ho subito mobbing in gravidanza. In Italia il campo di battaglia è il lavoro» (Di lunedì 8 marzo 2021) Natalia Quero, 35 anni, pugliese, due figli, fino a quattro anni fa lavorava in un’azienda della moda. Si occupava del settore commerciale. Andava tutto bene fino a quando non è andata in maternità. Con l’arrivo della prima figlia, infatti, tutto è improvvisamente cambiato. «Hanno iniziato a umiliarmi, sono stata allontanata dal gruppo: non venivo più invitata ai pranzi, parlavano male di me, i miei clienti si riducevano sempre di più. I lunedì erano diventati un incubo e pensare che io il mio lavoro lo adoravo. Ecco perché ho preferito dimettermi», racconta a Open. Una scelta per dire basta a un ambiente «tossico» in un’azienda che, tra l’altro, «pubblicizzava il valore della donna ma nel frattempo non mi difendeva». «Perché tutta quella cattiveria?» Un vero e proprio «mobbing» che le ha fatto capire come, in ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021), 35 anni, pugliese, due figli, fino a quattro anni fa lavorava in un’azienda della moda. Si occupava del settore commerciale. Andava tutto bene fino a quando non è andata in maternità. Con l’arrivo della prima figlia, infatti, tutto è improvvisamente cambiato. «Hanno iniziato a umiliarmi, sono stata allontanata dal gruppo: non venivo più invitata ai pranzi, parlavano male di me, i miei clienti si riducevano sempre di più. I lunedì erano diventati un incubo e pensare che io il miolo adoravo. Ecco perché ho preferito dimettermi», racconta a Open. Una scelta per dire basta a un ambiente «tossico» in un’azienda che, tra l’altro, «pubblicizzava il valore della donna ma nel frattempo non mi difendeva». «Perché tutta quella cattiveria?» Un vero e proprio «» che le ha fatto capire come, in ...

AdalucDe : RT @riotta: Buon 8 Marzo 2021! International Women's Day 2021! Ci manchi Rossana We miss you Rossana - sildavbarman : RT @riotta: Buon 8 Marzo 2021! International Women's Day 2021! Ci manchi Rossana We miss you Rossana - alinatede : RT @riotta: Buon 8 Marzo 2021! International Women's Day 2021! Ci manchi Rossana We miss you Rossana - riotta : Buon 8 Marzo 2021! International Women's Day 2021! Ci manchi Rossana We miss you Rossana - desaiardeshir : @Ra_Bies Bhai, International Women's Day hai! ????? -

Ultime Notizie dalla rete : International Women’s Analisi del rapporto di mercato di Womenâ ¢ â,¬â “¢ s Salute Riabilitazione Prodotti per dimensione del settore, quota, entrate, volume e valore durante il periodo di previsione dal 2020 al 2023 DFO - digital financial officer