Inter, per la Champions c’è Mandi nel mirino di Marotta: ma occhio ai cugini rossoneri (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Inter di Antonio Conte è attualmente, insieme al Milan di Pioli, una delle favorite per succedere al primato della Juventus in Serie A. Ma questo fa sì che il tecnico salentino alzi le pretese per mantenere la rosa competitiva anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, infatti, il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) L’di Antonio Conte è attualmente, insieme al Milan di Pioli, una delle favorite per succedere al primato della Juventus in Serie A. Ma questo fa sì che il tecnico salentino alzi le pretese per mantenere la rosa competitiva anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, infatti, il L'articolo

Advertising

Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - Inter : ? | VITTORIA Altro successo importante per la Primavera nerazzurra: #InterLazio finisce 3-1! Leggi qui il match… - Inter : ??? | SQUADRA 5 leggende nerazzurre per costruire la tua Inter dei Sogni: chi non potrebbe mancare? Scopri i giocat… - masolinismo : sei a -3 e tifi Inter quando l'atalanta può perdere punti in altre partite ho finito le parole per certi 'milanisti' - lupone47 : @danielelozzi Ma parlano sempre di Juve Inter e Milan... del resto marginalmente solo per fare colore! -