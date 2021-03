Inter, Conte: “Oggi nessun cartellino giallo”. De Vrij lo corregge in diretta: “Mister, l’hai preso tu” (Di martedì 9 marzo 2021) Siparietto estremamente divertente nel post partita di Inter-Atalanta. Antonio Conte era impegnato nell’Intervista su Inter Tv e ha parlato di nessun cartellino giallo rimediato dai suoi giocatori contro la Dea: “nessun cartellino giallo, altra prova di maturità. Merito anche dell’arbitro, che ha concesso un gioco maschio ma corretto”. Nel frattempo, Stefan De Vrij aveva appena finito la propria Intervista su Sky e decide di entrare a gamba testa sul proprio allenatore correggendolo in diretta tv: “Mister, un cartellino giallo c’è stato. A te”. E via con le risate generali. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Siparietto estremamente divertente nel post partita di-Atalanta. Antonioera impegnato nell’vista suTv e ha parlato dirimediato dai suoi giocatori contro la Dea: “, altra prova di maturità. Merito anche dell’arbitro, che ha concesso un gioco maschio ma corretto”. Nel frattempo, Stefan Deaveva appena finito la propriavista su Sky e decide di entrare a gamba testa sul proprio allenatorendolo intv: “, unc’è stato. A te”. E via con le risate generali. SportFace.

