Inter-Atalanta, le probabili formazioni del match (Di lunedì 8 marzo 2021) Inter-Atalanta chiude la 26^ giornata. Conte cerca il settimo successo consecutivo, la Dea con 3 punti raggiungerebbe di nuovo la Juventus A San Siro, Inter-Atalanta è il big match che chiude la 26esima giornata di Serie A. Partita verità per la squadra di Conte che vuole tornare a +6 sui cugini rossoneri, ma deve affrontare una temibile Atalanta in crescita negli ultimi mesi. I bergamaschi con 3 punti invece non si incollerebbero alla Juventus terza in classifica. QUI Inter – Conte rimescola un pò le carte in tavola rispetto alla gara del Tardini di giovedì. Pronti infatti a scendere in campo dall’inizio Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Il Toro, infatti, nonostante la doppietta di Sanchez, in questo momento da più sicurezze accanto a Lukaku, tuttavia il ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021)chiude la 26^ giornata. Conte cerca il settimo successo consecutivo, la Dea con 3 punti raggiungerebbe di nuovo la Juventus A San Siro,è il bigche chiude la 26esima giornata di Serie A. Partita verità per la squadra di Conte che vuole tornare a +6 sui cugini rossoneri, ma deve affrontare una temibilein crescita negli ultimi mesi. I bergamaschi con 3 punti invece non si incollerebbero alla Juventus terza in classifica. QUI– Conte rimescola un pò le carte in tavola rispetto alla gara del Tardini di giovedì. Pronti infatti a scendere in campo dall’inizio Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Il Toro, infatti, nonostante la doppietta di Sanchez, in questo momento da più sicurezze accanto a Lukaku, tuttavia il ...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - Atalanta_BC : A casa della capolista! ???? Against the league leaders on Monday night! ? ???? @SerieA - 26ª giornata ?? @Inter ?? Sta… - _michermo_ : RT @CB_Ignoranza: Buongiorno. #Atalanta #Inter - SportonNg_ : Serie A Results: Spezia 1-1 Benevento Udinese 2-0 Sassuolo Juventus 3-1 Lazio Roma 1-0 Genoa Crotone 4-2 Torino F… -