Inter-Atalanta, la diretta del match (Di lunedì 8 marzo 2021) Inter-Atalanta è il big-match della 26^m di Serie A: i nerazzurri, che vengono da quattro vittorie consecutive, sono ospiti della capolista. Gasperini sceglie Pessina e Malinovskyi in attacco con Zapata. Panchina sia per Ilicic che per Muriel. La diretta del match: Il primo tempo 10?- Atalanta pericolosa! Cross basso di Gosens che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno possa Intervenire! 1?- Via, si parte al Meazza! Le formazioni ufficiali:Inter (3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. L'articolo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021)è il big-della 26^m di Serie A: i nerazzurri, che vengono da quattro vittorie consecutive, sono ospiti della capolista. Gasperini sceglie Pessina e Malinovskyi in attacco con Zapata. Panchina sia per Ilicic che per Muriel. Ladel: Il primo tempo 10?-pericolosa! Cross basso di Gosens che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno possavenire! 1?- Via, si parte al Meazza! Le formazioni ufficiali:(3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini. L'articolo ...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Atalanta_BC : ?? In campo così al 'Meazza'! ?? Our #StartingXI to face Inter! #InterAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - carmi_ne : Molto bene il pressing dell’Atalanta, l’Inter non riesce a trovare alternative per uscire. - ilSimoPole : Madonna che brutta squadra l'Inter e che bella squadra l'Atalanta. Partita da 2-2 anche se troppo facile pensare a… -