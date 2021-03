Inter-Atalanta, De Roon: “Buona prestazione ma è mancata la cattiveria. Contro il Real Madrid possiamo farcela” (Di martedì 9 marzo 2021) L'Atalanta nonostante una Buona prestazione esce sconfitta da San Siro.Inter-Atalanta, Conte: “Vittoria fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili”Una partita giocata a viso aperto, con i bergamaschi che hanno attaccato, ma sono stati puniti dall'Inter alla prima distrazione, con la rete di Milan Skriniar. Una sconfitta che fa male per il risultato, ma conferma che la Dea sta molto bene fisicamente e vuole provare il colpaccio in Champions League Contro il Real Madrid.Al termine della partita, Marten De Roon ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la sconfitta. L'olandese ammette che la partita è stata equilibrata ed è stata decisa da un episodio: ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) L'nonostante unaesce sconfitta da San Siro., Conte: “Vittoria fondamentale per lo Scudetto, ma ci aspettano altre sfide difficili”Una partita giocata a viso aperto, con i bergamaschi che hanno attaccato, ma sono stati puniti dall'alla prima distrazione, con la rete di Milan Skriniar. Una sconfitta che fa male per il risultato, ma conferma che la Dea sta molto bene fisicamente e vuole provare il colpaccio in Champions Leagueil.Al termine della partita, Marten Deha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la sconfitta. L'olandese ammette che la partita è stata equilibrata ed è stata decisa da un episodio: ...

