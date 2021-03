Inter-Atalanta, Conte: “Concesso poco al secondo miglior attacco del campionato” (Di martedì 9 marzo 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Atalanta, match della 26a giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’Atalanta, e valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. L’esultanza finale era il sintomo che sentivate l’importanza della vittoria per la corsa Scudetto?”Ci siamo riportati a più sei, è inevitabile che giocando dopo, sapendo che le dirette inseguitrici hanno vinto e si erano avvicinate, da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. Che aumenterà da qui alla fine. Poi giocavi contro l’Atalanta, squadra che prende punti a tutte le big, difficile e ostica. Se non prepari ... Leggi su intermagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Antonionel post partita di, match della 26a giornata della Serie A L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’, e valevole per la settima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. L’esultanza finale era il sintomo che sentivate l’importanza della vittoria per la corsa Scudetto?”Ci siamo riportati a più sei, è inevitabile che giocando dopo, sapendo che le dirette inseguitrici hanno vinto e si erano avvicinate, da un punto di vista psicologico c’era una bella pressione. Che aumenterà da qui alla fine. Poi giocavi contro l’, squadra che prende punti a tutte le big, difficile e ostica. Se non prepari ...

