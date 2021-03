Inter Atalanta 1-0 LIVE | cronaca e tabellino

(Di lunedì 8 marzo 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola eCon l’unico tiro in porta messo a referto, l’supera anche l’ostacoloal termine di un match elettrico, molto fisico, dal ritmo forsennato ma con pochissime occasioni da gol; alla fine la risolve Skriniar al termine di una confusa azione derivante da calcio d’angolo ad inizio ripresa ed ora per la squadra di Antonio Conte è davvero fuga scudetto. Queste le azioni salienti di: Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro, primo possesso per l’. 5? Ritmo ...

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - FrancescoDark : RT @pap1pap: Gosens è fortissimo... Un grande romero... Guarda che intelligenza djimsiti... Come gioca muriel... Col fisico Zapata... Come… - sportnotizie24 : L'#Inter 'alza il muro' e punisce l'#Atalanta con #Skriniar: al Meazza è 1-0 #SerieA #InterAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Atalanta

É successo al 9' del secondo tempo quando Skriniar ha portato in vantaggio l'su azione di calcio d'angolo, battuto da .... - -MILANO - Tre punti che valgono un pezzo di scudetto. Grazie a un lampo di Skriniar in avvio di ripresa, l'supera l'rispondendo alle vittorie di Milan e Juve. Al termine di una gara tesa e fisica, combattuta centimetro per centimetro, con la squadra di Gasperini per lunghi tratti dominatrice ...Il posticipo della 26^ giornata di Serie A lo vince la squadra di Conte per 1-0. Ora i bergamaschi sono a +6 dalla Lazio, ma con una gara in più ...A San Siro l'Inter vince 1-0 contro l’Atalanta e si riporta a +6 sul Milan. Juventus al terzo posto con 52 punti, quarta la Roma a 50. Si ferma l’Atalanta di Gasperini che resta al quinto posto a quot ...