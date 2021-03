Inter-Atalanta 1-0, la diretta: Pasalic col destro al volo, palla fuori di poco (Di lunedì 8 marzo 2021) Inter e Atalanta inseguono i propri sogni. I nerazzurri di Milano quelli di scudetto, quelli bergamaschi un posto Champions. Con queste premesse si gioca Inter-Atalanta, posticipo che chiude la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 marzo 2021)inseguono i propri sogni. I nerazzurri di Milano quelli di scudetto, quelli bergamaschi un posto Champions. Con queste premesse si gioca, posticipo che chiude la...

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - _Dauti_ : @Matteo4514 @figurinepanini @Inter @Atalanta_BC Si, vale tanto pero per squadre che non hanno vinto tanto..... - JKruja : l'Atalanta fa sempre fattica con l'Inter e Juve. Un limite?!!!! @QSVS_Official -