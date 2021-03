Inter-Atalanta 1-0 | la diretta | Muriel subito pericoloso | salva Handanovic

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - CieloGore : Caressa e Bergomi sembrano tornati ai tempi di Italia Germania con l'atalanta che fa l'italia e l'inter la germania… - lajoyadybala_10 : Ha giocato solo l’Atalanta e probabilmente vincerà l’inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Atalanta

e inseguono i propri sogni. I nerazzurri di Milano quelli di scudetto, quelli bergamaschi un posto Champions. Con queste premesse si gioca, posticipo che chiude la giornata di a San Siro. Conte ha la squadra più in forma e arriva da sei vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di prendersi la testa ...1 - 0 LIVE 54' Skriniar(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (52' Eriksen), Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte ...Stefano De Grandis, opinionista di Sky Sport, parla di Inter-Atalanta: "Il Milan tifa per l'Atalanta e deve farlo se vuole credere allo Scudetto, ma un pareggio non sarebbe ...Carlo Alvino, giornalista, ha parlato della sfida di San Siro tra l'Inter e l'Atalanta. Il Napoli è direttamente interessato alla gara essendo in lotta per la Champions.