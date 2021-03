Inter-Atalanta 1-0, De Vrij: “C’è soddisfazione, abbiamo fatto il salto di qualità” (Di martedì 9 marzo 2021) E’ il pilastro della difesa dell’Inter che anche contro l’Atalanta si è dimostrata di acciaio. Stefan De Vrij continua a giocare partite di altissimo profilo con la squadra nerazzurra e commenta l’ennesima vittoria: “C’è tanta soddisfazione per questo risultato, ottenuto contro una squadra fortissima. Il salto che abbiamo fatto è che abbiamo imparato a saper soffrire in certe partite. Lo abbiamo visto anche col Parma, quando loro hanno fatto l’1-2: forse l’anno scorso avremmo avuto più difficoltà a tenere il risultato. Ora siamo più solidi, più compatti, più uniti. Se prendiamo pochi gol è merito di tutta la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) E’ il pilastro della difesa dell’che anche contro l’si è dimostrata di acciaio. Stefan Decontinua a giocare partite di altissimo profilo con la squadra nerazzurra e commenta l’ennesima vittoria: “C’è tantaper questo risultato, ottenuto contro una squadra fortissima. Ilcheè cheimparato a saper soffrire in certe partite. Lovisto anche col Parma, quando loro hannol’1-2: forse l’anno scorso avremmo avuto più difficoltà a tenere il risultato. Ora siamo più solidi, più compatti, più uniti. Se prendiamo pochi gol è merito di tutta la squadra”. SportFace.

