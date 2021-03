Inter Atalanta 0-0 LIVE: accesa discussione Mariani-Conte, ammonito (Di lunedì 8 marzo 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Atalanta 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro, primo possesso per l’Inter. 5? Ritmo frenetico in questo avvio di gara; duelli feroci in mediana. 10? Uno-due Gosens-Pessina in area dell’Inter, traversone basso dell’esterno che attraversa tutta l’area di porta senza trovare la deviazione vincente. 12? ammonito Antonio Conte Lungo conciliabolo tra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro, primo possesso per l’. 5? Ritmo frenetico in questo avvio di gara; duelli feroci in mediana. 10? Uno-due Gosens-Pessina in area dell’, traversone basso dell’esterno che attraversa tutta l’area di porta senza trovare la deviazione vincente. 12?AntonioLungo conciliabolo tra ...

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Atalanta_BC : ?? In campo così al 'Meazza'! ?? Our #StartingXI to face Inter! #InterAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta con protagonista @ChrisEriksen8! ????????? ? Misura… - imantartide : Atalanta-inter stasera quindi in casa mia ci sarà gente che urla qualunque squadra segni - peppeverd : L’Atalanta se la gioca con l’Inter ma già so che prenderemo schiaffi sia da uno che dall’altro -