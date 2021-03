Inter, allarme Covid: chiesto ad Hakimi di rinunciare alla Nazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Inter avrebbe chiesto ad Achraf Hakimi di rinunciare alla convocazione del Marocco a causa della pandemia La pandemia da Covid-19 continua a mettere in difficoltà anche il mondo del calcio. Tra due settimane ci saranno gli impegni delle Nazionali e i club cominciano a tremare per la paura di nuovi contagi. Tra queste ci anche l’Inter che, secondo quanto riportato da Al-Araby Al-Jadeed/The New Arab, avrebbe chiesto ad Achraf Hakimi di rinunciare alla convocazione del suo Marocco. Stessa cosa fatta anche dalla Fiorentina per Amrabat. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) L’avrebbead Achrafdiconvocazione del Marocco a causa della pandemia La pandemia da-19 continua a mettere in difficoltà anche il mondo del calcio. Tra due settimane ci saranno gli impegni delle Nazionali e i club cominciano a tremare per la paura di nuovi contagi. Tra queste ci anche l’che, secondo quanto riportato da Al-Araby Al-Jadeed/The New Arab, avrebbead Achrafdiconvocazione del suo Marocco. Stessa cosa fatta anche dFiorentina per Amrabat. Leggi su Calcionews24.com

Casi Covid aumentano: situazione peggiora, verso nuove misure restrittive Gli oltre 20mila nuovi casi positivi registrati ieri fanno scattare l'ulteriore allarme, mentre si ...non molla il biscione 7 Marzo 2021 Il Milan vince 2 - 0 a Verona e resta nella scia dell'Inter. I ...

Inter, allarme Covid: chiesto ad Hakimi di rinunciare alla Nazionale Calcio News 24 Inter, allarme Covid: chiesto ad Hakimi di rinunciare alla Nazionale L'Inter avrebbe chiesto ad Achraf Hakimi di rinunciare alla convocazione del Marocco a causa della pandemia da Covid-19 che sta imperversando ...

Calciomercato, allarme Inter: una big vuole Lukaku Gli occhi puntati in casa Inter sono tutti su Romelu Lukaku. Il gigante belga piace moltissimo anche all'estero e il Manchester City ci pensa ...

