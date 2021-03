Insulti razzisti shock a Ounas Il Crotone | ' Denunciamo tutti'

Advertising

sportface2016 : #Lille, #RenatoSanches ancora vittima di insulti razzisti: la denuncia del giocatore dopo la gara vinta contro l'… - sscalcionapoli1 : Solita vergogna social, insulti razzisti per l'azzurro Ounas che pubblica tutto: 'È normale?' #NoToRacism - wesud_news : L’attacante del Crotone Adam Ounas denuncia offese e insulti razzisti subite via social - incostante_enza : RT @solonapoli24: Anno 2021 Italia, il giocatore del @FcCrotoneOff @adamounas_37 di proprietà del @sscnapoli oggetto di insulti razzisti su… - sportal_it : Crotone compatto con Ounas vittima di razzismo -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti razzisti

CROTONE - Brutto episodio di razzismo in Serie A: l'attaccante del Crotone , ma di proprietà del Napoli , Adam Ounas ha ricevuto dei pesanti messaggisul proprio profilo Instagram. Il franco - algerino ha pubblicato degli screenshot in cui mostra di esser stato chiamato 'scimmia' e in altri modi terribili, oppure in cui gli si è augurato ...sui social verso il calciatore del Crotone Adam Ounas: l'esterno algerino pubblica gli screen dei messaggi privati Grazie al 4 - 2 rifilato al Torino nella giornata di ieri, il ...Dopo gli insulti razzisti contro Ounas di ieri, il Crotone si è espresso con un comunicato ufficiale: "Stigmatizziamo ogni forma di razzismo" ...Il Crotone si schiera compatto con Ounas. Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha voluto fortemente stigmatizzare e condannare gli insulti ricevuti sui social da Adam Ounas: “Adam è qui con noi s ...