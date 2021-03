Industria calzaturiera | da calo fatturato a export | 2020 anno nero

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) –italiana duramente colpita dalla pandemia. Secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di ConfModa per Assocalzaturifici nelsono scesi rispetto all’precedente sia il, attestatosi a 10,72 miliardi (-25,2%), sia la produzione Made in Italy a 130,5 milioni di paia (-27,1%). Di rilievo anche ildell’, sia per quanto riguarda il valore (-14,7%) sia per le quantita’ (-17,4%). “Ilha avuto pesanti conseguenze economiche per il nostro settore – ha spiegato il presidente di Assocalzaturifici, Siro Badon – I dati parlano chiaro. Oltre ad aver lasciato sul terreno circa 1/4 della produzione nazionale e delcomplessivo, dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Industria calzaturiera

Italia Oggi

