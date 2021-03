Incontro segreto anti Casaleggio tra Conte e Grillo | una foto “rubata” al mare terremota il M5S

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Obiettivo: respingere le trame die i nuovi progetti politici dell’Associazione Rousseau a sostegno della richiesta di saldare i debiti, rivolta per ora solo a parole, ma anche il nuovo cere grillino del fondatore del figlio del fondatore del Movimento che porta il nome del manifesto “ControVento”. Giuseppee Beppe, nel fine settimana, si sono visti segretamente al, a Marina di Bibbiona, sorpresi e incastrati dalladi una lettrice del “Fatto Quotidiano“, che l’ha poi inviata al giornale di Marco Travaglio, svelando ciò di cui certamente Davide– impegno in un braccio di ferro con il Movimento – non era a conoscenza. Il vertice a due, con distanziamento e conforto del tiepiedo sole rivierasco, ha avuto come oggetto la ...